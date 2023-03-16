В Мариуполь доставили целевую гумпомощь для строителей

Помощь в Мариуполь приходит в разных регионов России. Фото: Моргун/ТГ

Строителям Мариуполя доставили гуманитарную помощь по поручению мэра города Елецка Липецкой области Евгения Боровских. Специалисты получат пилы, болгарки, лестницы и другое. Об этом рассказал глава приморского города Олег Моргун.

— В ближайшее время необходимые инструменты и инвентарь получат участники наших строительных бригад, которые уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в домах частного сектора. Для качественного ремонта ИЖС гости привезли стропы, раздвижные лестницы, болгарки, циркулярные пилы и другие инструменты, — подчеркнул мэр.

Моргун добавил, что из Елецка в Мариуполь также доставили детские вещи для малообеспеченных семей. Их раздадут нуждающимся горожанам в каждом из районов.

— Во время встречи с представителем Елецкой администрации Павлом Богдановым обсудили ход восстановительных работ и возвращение Мариуполя к мирной жизни. Выражаю искреннюю благодарность Евгению Боровских за оказанную помощь и поддержку жителям Мариуполя, — добавил градоначальник.

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