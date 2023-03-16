В Донецке обесточены три шахты, под землей находятся более 200 горняков

Пострадавших среди горняков нет (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате аварийного отключения одной из ключевых донецких подстанций 220 кВ без электроснабжения остались три шахты на территории Донецка. Под землей находятся 236 работников угледобывающих предприятий. В шахтах уже начаты работы по эвакуации шахтеров. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

— По предварительной информации в горных выработках в этот момент находилось 236 человек: 131 горняк на шахте им. А.А. Скочинского, 91 горняк на шахте им. А.Ф. Засядько, 14 — на шахте им. Горького. Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники были оповещены о произошедшем, начаты работы по эвакуации шахтеров. Пострадавших нет, — отметили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что электроснабжение шахты имени А.А. Скочинского уже восстановлено. Специалисты приступили к аварийным работам на подстанциях. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР высоко оценили позицию Сирии по отношению к новым регионам России

Между Сирией и ДНР сложились теплые отношения (подробнее)