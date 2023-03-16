В ДНР высоко оценили позицию Сирии по отношению к новым регионам России

В ДНР нацелены на развитие отношений с Сирийской Арабской Республикой Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Власти Донецкой Народной Республики высоко оценивают твердую и последовательную позицию Президента Сирийской Арабской Республики Башара аль-Асада в отношении новых регионов России. Ранее президент Сирии выступил с заявлением о признании границ страны с учетом проведенных референдумов. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Мы высоко ценим твердую и последовательную позицию Президента Сирийской Арабской Республики Башара аль-Асада, которую он выразил в заявлении о признании границ Российской Федерации. У нас единая политика в отношении недружественных стран Запада и общность усилий в борьбе с международным терроризмом, — подчеркнул лидер Республики.

Денис Пушилин добавил, что между Сирией и Донецкой Народной Республикой сложились теплые, дружеские отношения.

— Как субъект Российской Федерации мы нацелены на активное развитие сотрудничества с Сирией, в приоритете – системный характер нашего социально-экономического партнерства, — добавил врио Главы.

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