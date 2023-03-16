Донецкий ботсад получил более 1000 видов растений из других регионов России с 2015 года

Коллекция ботсада продолжает пополняться новыми растениями ежегодно Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Коллекция донецкого ботанического сада с 2015 года пополнилась на более чем 1000 новых видов растений. Их донецким коллегам передали работники ботанических садов из других регионов России. Об этом рассказала директор учреждения Светлана Приходько.

— С 2015 года благодаря коллегам из России у нас в коллекциях появилось более 1000 новых растений, которых у нас не было раньше. В среднем в год мы получаем до 200 новых видов. По почте мы получили первые семена растений из Волгоградского ботанического сада. Это для нас такое значимое событие, — отметила директор ботсада.

Напомним, что пять оранжерей учреждения нуждается в срочном ремонте. В первую очередь отремонтировать необходимо помещения, где растут тропические деревья и цветы. У блоков поликарбоната, которыми застеклены помещения, уже давно истек срок годности, и они начали сыпаться. Сотрудники ботсада уже подали заявку, чтобы попасть в перечень объектов первостепенной важности.

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