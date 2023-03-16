В ДНР начали ремонт участка трассы между Тельманово и Мариуполем

Для ремонта дороги задействовали более 60 единиц техники. Фото: кадр из видео Хоценко/ТГ

Ремонт участка трассы между Тельманово и Мариуполем начат в Донецкой Народной Республике. Специалисты будут расширять проезжую часть, заменят старый асфальт и установят новые дорожные знаки. В ремонтных работах задействовано свыше 60 единиц техники. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Одной из первых трасс, где дорожники уже приступили к ремонту, стал участок из Тельманово в Мариуполь, протяженность которого составляет 63 км. В проекте предусмотрено расширение проезжей части, фрезерование старого, разрушенного асфальта и укладка нового дорожного полотна. Обновим также и дорожные знаки, — отметил Хоценко.

Председатель подчеркнул, что в прошлом году в Республике отремонтировано порядка 300 километров дорог.

— В этом году работы не меньше. Учитываем и тот факт, что некоторые трассы не видели ремонта десятилетиями, — добавил он.

Напомним, что в Республике и других новых регионах Росси сформируют сеть федеральных трасс общей протяженностью свыше 1000 километров.

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