Дома социально незащищенных жителей Мариуполя восстановят в первую очередь

В городе продолжают восстанавливать и строить новые жилые дома и соцобъекты. Фото: Хуснуллин/ТГ

В Мариуполе в первую очередь планируют восстановить дома социально незащищенных граждан города. Для этого власти хотят ускорить набор людей в строительные бригады и активизировать доставку стройматериалов на объекты. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Частные дома социально незащищенных категорий граждан будем восстанавливать в первую очередь. Сейчас перед нами стоят две важные задачи: активизировать дополнительную дефектовку ИЖС и ускорить набор в строительные бригады. Об этом говорили на утреннем совещании с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений городской администрации, — рассказал мэр.

Глава Мариуполя поручил активизировать доставку строительных материалов со складов на восстанавливаемые объекты. Благодаря этому большее количество мирных жителей сможет проживать в комфортных условиях к началу следующего отопительного сезона.

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