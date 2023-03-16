ДНР присоединилась к программе оздоровления Дона ради опреснения Азовского моря

В рамках программы снизят соленость Азовского моря. Фото: ДАН

Донецкая Народная Республика присоединится к программам оздоровления Дона, в рамках которых будет снижена соленость Азовского моря. Это поможет увеличить запасы морской рыбы в регионе. Об этом сообщил врио председателя государственного комитета водного и рыбного хозяйства ДНР Андрей Судьин.

— Основная проблема снижения объемов промысла в Азовском море — это его засолонение. Потому что соленость средняя примерно 15 промилле, что несвойственно для Азовского моря. Это комплексная проблема, к решению которой подходят сейчас, в принципе, все. Есть утвержденная программа, которая будет способствовать оздоровлению реки Дон, реки Кубань, — рассказал Судьин.

Врио председателя подчеркнул, что Республика будет принимать участие в этом проекте как полноценный участник. Уже сейчас специалисты региона начали расчищать мелкие и средние реки, которые питают Азовское море пресной водой.

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