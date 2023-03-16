В строящемся жилом комплексе в Мариуполе будет более 800 квартир

Работы над новым ЖК завершат в 2023 году. Фото: пресс-служба ВСК

Специалисты Военно-строительной компании продолжают возведение жилого комплекса в районе улиц Куприна и Ленина в Мариуполе. В строящихся девятиэтажках, в зависимости от планировки, будет по 4-6 подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе ВСК.

— Всего в новых домах военные строители обустроят 869 квартир: 12 квартир – 1-комнатные, 257 квартир – 2-комнатные, 150 квартир – 3-комнатные, 150 квартир – 4-комнатные, — добавили в ведомстве.

Вокруг нового жилого комплекса также облагородят территорию, построят дороги и парковки. Их общая площадь составит 52 330 м.

Напомним, что строительного нового микрорайона должно завершиться в 2023 году. Рядом с жилыми домами строители возведут детский сад и школу. Ранее специалисты ВСК уже сдали в Мариуполе жилой микрорайон на 1011 квартир, республиканский центр МЧС и медицинский комплекс. В городе также продолжается восстановление поврежденных зданий.

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