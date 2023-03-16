Следственный комитет России продолжает расследовать преступления ВФУ против мирного населения Донбасса

Следователи продолжают сбор доказательств о преступлениях украинских боевиков. Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Следственный комитет России продолжают устанавливать обстоятельства гибели мирного населения в рамках уголовного дела о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Ранее дело находилось в производстве следователей Генеральной прокуратуры ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

— Установлено, что с 2016 по декабрь 2022 года украинскими вооруженными формированиями было произведено порядка 3 тысяч артиллерийских обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры, в результате которых погибло более 800 граждан, в их числе и малолетние дети. К уголовной ответственности привлечены 16 военнослужащих вооруженных сил Украины, — отметили в ведомстве.

Привлеченным к уголовной ответственности украинским боевикам была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас материалы уголовного дела уже составили около 600 томов, однако следователи продолжают сбор доказательств для привлечения всех виновных к ответственности.

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