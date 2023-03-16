Леонид Пасечник поздравил бывшего зампреда ЛНР с назначением на пост губернатора Чукотского округа России

Владимир Путин провел онлайн-встречу с Владиславом Кузнецовым после назначения на пост губернатора. Фото: администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин своим указом назначил на пост исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Правительства Луганской Народной Республики. Леонид Пасечник поздравил бывшего зампреда и пожелал ему ярких побед и достижений. Об этом врио Главы ЛНР рассказал в своем телегам-канале.

— В июне 2022 года Владислав Гариевич по моему приглашению занял должность первого заместителя Председателя Правительства ЛНР. Он непосредственно участвовал в выстраивании эффективных механизмов интеграции нашей республики в социально-экономическое пространство Российской Федерации, налаживании кооперационных связей, разработке плана развития Луганщины до 2030 года, — рассказал Пасечник.

Врио Главы добавил, что совместно с Владиславом Кузнецовым была сформирована программа, в рамках которой Республика будет двигаться дальше в социально-экономическом развитии, чтобы стать самодостаточным, развитым регионом России.

— Благодарю Владислава Гариевича за плодотворную совместную работу. Желаю ярких побед и достижений на новом ответственном посту на благо нашей Родины! — добавил Леонид Пасечник.

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