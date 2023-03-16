ВФУ за сутки ранили четырех мирных жителей ДНР

ВФУ продолжают наносить удары по территории мирных городов ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 21 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов ранение получили четыре мирных жителя ДНР. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц, в том числе детей 2009 и 2015 г.р., в Петровском и Куйбышевском районе Донецка и Минеральном. Повреждены 15 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что на донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. Под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов Республики.

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