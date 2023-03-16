Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 марта 2023 5:59

ВФУ за сутки ранили четырех мирных жителей ДНР

Всего по Республике было выпущено 104 боеприпаса
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ продолжают наносить удары по территории мирных городов ДНР (архивное фото)

ВФУ продолжают наносить удары по территории мирных городов ДНР (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 21 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов ранение получили четыре мирных жителя ДНР. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц, в том числе детей 2009 и 2015 г.р., в Петровском и Куйбышевском районе Донецка и Минеральном. Повреждены 15 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что на донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. Под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР закончили строительство водовода в поселке Дзержинский

Воды в поселке не было больше двух месяцев (подробнее)