Внедрение российских образовательных стандартов начнется в ЛНР с 1 сентября

Изменения будут поэтапно вводить с начала нового учебного года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В школах Луганской Народной Республики с 1 сентября начнется поэтапное внедрение российских образовательных стандартов. В образовательных учреждениях обновят материально-техническую базу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ЛНР.

— С 1 сентября 2022 года все образовательные организации перешли на федеральный государственный образовательный стандарт РФ. С 1 сентября 2023 года будут поэтапно вводиться обновленные стандарты на уровне среднего общего образования, — отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что в школы Республики за прошлый год доставили 831 857 школьных учебников за счет средств Федерального бюджета.

Напомним, что за год регионы-шефы восстановили в Луганской Народной Республике порядка 100 школ и 75 детских садов. В прошлом году образовательные учреждения региона получили 276 ноутбуков, 796 единиц технического оборудования для организации компьютерных классов, а также свыше 46,9 тысяч единиц мебели.

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