Очередной гуманитарный груз доставили в Донецк

Гуманитарный груз передадут бойцам и гражданскому населению. Фото: кадр из видео НМ ДНР

Силами 1 Донецкого армейского корпуса в Донецк прибыл очередной гуманитарный конвой. В состав гуманитарного груза вошла питьевая вода как для военнослужащих, так и для гражданского населения. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— В Донецк прибыл конвой с питьевой водой для военнослужащих и гражданского населения, так же в составе груза были кровати и спортивный инвентарь для поддержания физической подготовки наших военных, — отметили в ведомстве.

Тем временем из города Королев в ДНР был доставлен универсальный материал для бойцов. Он обладает высокой степенью шумопоглощения, и за счет этого не пропускает тепло. Доставили груз при содействии международного благотворительного фонда «Окно в мир» и компании «Тепофол».

Также в Донецк прибыла помощь от российского мецената Александра Батищева. В одну из медицинских рот были доставлены кровати, матрасы, печки, медикаменты, сладости и многое другое от неравнодушных людей.

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