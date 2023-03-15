В ЛНР закончили строительство водовода в поселке Дзержинский

На строительство водовода ушло две недели (архивное фото)

В поселке Дзержинский закончили строительство водовода. Поручение о его строительстве дал врио Главы ЛНР 3 марта по итогам встречи с жителями города Ровеньки. Воды в поселке Дзержинский не было более двух месяцев. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

— Больше двух месяцев ряд улиц поселка жили без воды, пока коммунальщики откладывали решение вопроса. На строительство трубопровода протяженностью 400 погонных метров потребовалось менее двух недель. 11 марта произвели пробный пуск, провели опрессовку и дезинфекцию, а со вчерашнего дня полноценно пустили воду по новой трубе, — отметил Пасечник.

Врио Главы Республики добавил, что пока вода идет раз в три дня. Специалисты будут работать над тем, чтобы расширить график.

— Сейчас специалисты ведут работы по регулировке подачи. Отмечу, что проблема не ушла полностью – жители получают воду по графику – раз в три дня. Будем работать над расширением графика подачи воды, — добавил лидер Республики.

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