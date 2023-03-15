В ДНР завершили разработку плана восстановления города Кировское

Ремонт коснется жилых домов и социальных объектов

Власти Донецкой Народной Республики совместно с представителями региона-шефа Республики Саха (Якутия) завершили разработку плана восстановления города Кировское. Он включает в себя ремонт 34 объектов. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— План восстановления города Кировское на этот год практически готов. Вместе с представителями Республики Саха (Якутия) вносим последние правки и, как говорится, в бой. В графике работ стоит 34 объекта, — отметил Солцнев.

Зампред добавил, что план восстановления коснется и следующего года.

— Регион-шеф работает на перспективу, поэтому предложил перечень мероприятий и на 2024–2025 годы. Часть средств на их реализацию будет выделена из федерального бюджета, — отметил Евгений Солнцев.

Напомним, что регионы-шефы продолжают помогать ДНР и ЛНР с восстановлением жилых домов, социальных объектов и инфраструктуры. За прошедший год в Луганской Народной Республике были отремонтированы порядка 100 школ и 75 детских садов.

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