Порядка 100 школ и 75 детских садов ЛНР отремонтировали специалисты из других регионов России

Школы также получили ноутбуки и другую технику Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Порядка 100 школ в Луганской Народной Республике восстановили специалисты из других регионов России. Ремонт коснулся также 75 детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ЛНР.

— В 96 общеобразовательных организациях были проведены ремонтно-восстановительные работы, также восстановлено 75 дошкольных образовательных организаций, — подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году школы региона получили 276 ноутбуков, 796 единиц технического оборудования для организации компьютерных классов, а также свыше 46,9 тысяч единиц мебели.

— Регионы, взявшие шефство над городами и районами Республики, отправили в ЛНР 42 школьных автобуса. Министерство транспорта РФ предоставило школам Республики 154 школьных автобуса, — добавили в минобразования.

Напомним, что в ЛНР начнут выдавать продовольственные наборы семьям, чьи дети находятся на дистанционном обучении.

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