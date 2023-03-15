За два дня новые отделения МФЦ приняли более пяти тысяч заявлений на оформление российского паспорта

Все дополнительные отделения МФЦ в ДНР начинают прием посетителей в 8 утра Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники новых отделений МФЦ в Донецкой Народной Республике за два дня работы приняли более пяти тысяч заявлений на оформление российского паспорта. Дополнительные отделения были открыты 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России.

— МВД по Донецкой Народной Республике призывает граждан заранее рассчитывать время своего визита в подразделения и воздержаться от неоправданно раннего приезда. Согласно статистике, во второй половине рабочего дня число посетителей существенно снижается, — отметили в пресс-службе.

14 новых отделений заработали в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Шахтерске и Горловке. Прием посетителей ведется с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:00 до 13:00.

Напомним, что вопрос с очередями при подаче документов на российский паспорт находится под личным контролем Виталия Хоценко. Власти Республики планируют открывать дополнительные отделения, а также увеличивать штат в уже работающих.

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