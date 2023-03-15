В ДНР с 1 марта начали начислять доплату к пенсии работникам угольной промышленности

Ежемесячная доплата будет начислена автоматически Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 1 марта в Донецкой Народной Республике начали начислять доплату к пенсии работникам угольной промышленности. Получить такую доплату имеют право работники шахт со стажем не менее 25 лет. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Всем работникам угледобывающих предприятий, которые имеют паспорт гражданина РФ, ежемесячная доплата будет назначена к пенсии, рассчитанной с 1 марта 2023 по российскому законодательству. Обращаю внимание, что отдельно обращаться за ее начислением не нужно, — отметила зампред.

Толстыкина подчеркнула, что право на такую доплату имеют лица, работавшие в организациях угольной промышленности полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца, и на строительстве шахт не менее 25 лет. Также получить ее смогут граждане России, которые работали не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий: горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Карантин по бешенству ввели еще в трех подсобных хозяйствах ДНР

Ограничения будут действовать 60 дней (подробнее)