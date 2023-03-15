Союз предпринимателей России открыл представительство в ДНР

Консультации в режиме «единого окна» начнутся с 1 апреля (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Российский союз промышленников и предпринимателей открыл представительство в Донецкой Народной Республике. С его помощью в ДНР будут стимулировать рост экономики. Об этом сообщили в пресс-службе РСПП.

— Российский союз промышленников и предпринимателей готов стимулировать частный сектор экономики в ДНР. На данный момент РСПП открыл свое представительство в Республике по адресу: Донецк, ул. Постышева, 85, где будет консультировать предпринимателей, — отметили в пресс-службе.

В РСПП подчеркнули, что «единое окно» для консультации предпринимателей заработает с 1 апреля. Одна из целей РСПП в регионе — содействие локализации бизнеса в ДНР.

— У ДНР есть уникальная возможность уже сейчас использовать все современные и оптимальные с точки зрения цены и инвестиций технологии. ДНР не нужно проходить долгий путь модернизации — бизнесмены могут сразу пользоваться её лучшими практиками, — отметил вице-президент Российского союза предпринимателей Сергей Мытенков.

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