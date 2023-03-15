Восстановление городов ДНР и ЛНР идет в опережающем темпе

Восстановление городов ДНР и ЛНР продолжается. Фото: Моргун/ТГ

В Донецкой и Луганской Народных Республиках восстанавливают разрушенные города в опережающем темпе. Об этом рассказал глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

— Задачи, которые мы ставили перед собой, когда заходили в Мариуполь, Волноваху и Северодонецкую агломерацию, перевыполнены благодаря строителям и местной власти, — подчеркнул глава Минстроя.

Напомним, что работы по восстановлению православного храма в Волновахе закончены на 50%. Строители уже утеплили стены, установили новые окна и двери, а также начали монтаж систем отопления и освещения. После согласования эскизов они приступят к росписи стен.

Тем временем в ближайшее время в Мариуполе откроют пять новых спортивных площадок. Они появятся в каждом районе города. Также в городе планируют открыть две муниципальные бани. Власти Мариуполя рассматривают варианты помещений для их открытия.

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