Карантин по бешенству ввели еще в трех подсобных хозяйствах ДНР

Еще в трех фермерских хозяйствах введен карантин Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указы, согласно которым карантин по бешенству вводится в трех подсобных хозяйствах Республики. Ограничения коснутся хозяйств в Макеевке и Волновахском районе. Соответствующие документы опубликованы на сайте Дениса Пушилина.

— Распоряжением врио Главы ДНР №47 от 15 марта 2023 года на территории личного подсобного хозяйства по адресу город Макеевка, улица Репина объявлен карантин по бешенству с 28 февраля 2023 года сроком на 60 календарных дней. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2023 года, — сказано в документе.

Карантин также вводится в хозяйствах, расположенных в селе Петровское и в Макеевке на улице Запорожской.

Напомним, что ранее карантин был введен в двух подсобных хозяйствах на территории ДНР.

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