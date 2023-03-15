В ЛНР приняли более 20 тысяч заявлений на пересмотр пенсий по российским стандартам

В Республике продолжают принимать заявления на пересмотр пенсий. Фото: ДАН

Более 20 тысяч заявлений на пересмотр пенсий по российскому законодательству приняли сотрудники Миграционной службы Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

— 22542 заявлений принято на пересмотр пенсии по законодательству Российской Федерации. 3772 заявления принято на получение материнского капитала, из них выдан сертификат 3440 семьям, — отметили в пресс-службе.

В Правительстве добавили, что еще более 27 тысяч заявлений было подано на получение Единого пособия в ЛНР.

— Из них рассмотрено уже 16927 заявлений, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в ДНР начали разрабатывать план, который уменьшит количество очередей при подаче документов на получение или замену российского паспорта. Власти планируют открыть дополнительные отделения МФЦ, а также увеличить штат сотрудников миграционный служб.

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