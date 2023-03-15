В ЛНР начнут выдавать продовольственные наборы школьникам, обучающимся в дистанционном режиме

Федеральная субсидия предполагает, что если ребенок не получает питание в школе, тогда родители получают на месяц продуктовый набор Фото: Мария ЛЕНЦ

В ЛНР обучающиеся в дистанционном режиме школьники будут ежемесячно получать продовольственные наборы. Об этом в ходе заседания Родительского совета Республики заявил министр образования и науки Республики Иван Кусов.

Он отметил, что выдачу наборов в тех районах, где было введено дистанционное обучение, планируют начать с апреля.

- Федеральная субсидия предполагает, что если ребенок не получает питание в школе, тогда родители получают на месяц продуктовый набор, - пояснил он.

По словам Кусова, на таких детей семьи будут получать среди прочего крупы, масло, консервы и соки.

- Я думаю, что это будет, хоть и небольшая, но приятная компенсация за то, что дети находятся на дистанционном обучении, - считает министр.

Отметим также, что участники Родительского совета ЛНР поддержали реализацию в Республике проекта «Новая школа» от всероссийской партии «Единая Россия». Они подтвердили свои намерения участвовать во всех основных направлениях проекта, реализуемых на территории региона. К примеру, таких как «Капитальное строительство школ», «Лица Героев», «Гром Победы», «Парта Героя» и других.

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