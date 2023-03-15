Донецкому ботсаду срочно необходим ремонт оранжерей

Сейчас в ботсаду Донецка цветут подснежники и крокусы, в оранжереях наступило тропическое лето. Фото: ТГ/Колударова

Донецкому ботаническому саду крайне необходим ремонт. И чем скорее, тем лучше для растений. Об этом заявила ДАН директор учреждения Светлана Приходько.

Она уточнила, что в первую очередь это касается пяти оранжерей, где растут тропические деревья и цветы. У блоков поликарбоната, которыми застеклены помещения, уже давно истек срок годности, и они начали сыпаться.

- Они уже 70% света не пропускают, ну это половина беды, его крепления лопаются и поликарбонат падает. Буквально в эти выходные из-за сильного ветра один блок сорвало. Но хорошо, что нет морозов, поэтому растения не пострадали, - рассказала директор ботсада.

По словам Приходько, оранжереям требуется срочный ремонт. Сотрудники ботсада уже подали заявку, чтобы попасть в перечень объектов первостепенной важности. Надеются, что в этом году поступят средства и помещения сада удастся отремонтировать.

Директор также напомнила, что прошлым летом российские общественники уже передавали стройматериалы для восстановления одной из оранжерей. Ремонт до морозов точно не успели бы сделать, поэтому решили начать его в этом году.

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