В ДНР восстанавливают разрушенный автомобильный мост в Тельмановском районе

Ремонт проводится силами московских специалистов. Фото: ТГ/Хоценко

В Донецкой Народной Республике строители из Московской области восстанавливают мост через реку Грузский Еланчик. Работы проходят в Тельмановском районе возле села Греково-Александровка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава правительства региона Виталий Хоценко.

Он уточнил, что автомобильная дорога, через которую пролегает мост, обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами всего юга Республики. По ней из Амвросиевки и Тельманово можно добраться в Мариуполь и обратно.

- Еще недавно мост был в аварийном состоянии. Теперь же строители завершают ремонт левой проезжей части: восстановлены опоры пролетного строения, обустроен тротуар и установлены перила, проведен монтаж переходных плит, - рассказал премьер.

Сообщается, что ближайшее время строители приступят к ремонту правой стороны моста, а дальше обеспечат гидроизоляцию пролетного строения и начнут укладывать асфальт.

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