Петровский машзавод в Донецке перепрофилирует производство

Аппаратура не будет уступать в качестве импортной - ни по мощности, ни по качеству звука. Фото: ДАН

Петровский машиностроительный завод в Донецке перепрофилирует свое производство. Там планируют приступить к изготовлению звуковой техники и светового оборудования. Об этом сообщил ДАН директор предприятия Сергей Ткаченко.

- Цех металлоконструкций планируем загрузить производством ферм для крепления звукового и осветительного оборудования, на базе участка, где производилась автоматика для приборов УТАС, хотим разработать и запустить производство усилителей мощности, которые необходимы для функционирования акустических систем, микшерных пультов и самих акустических систем, - пояснил он.

По словам Ткаченко, завод в состоянии изготовить сам даже динамики - начиная от процесса отливки и заканчивая сборкой. И готов к производству светомузыкального оборудования, которое не будет уступать в качестве импортному - ни по мощности, ни по качеству звука, только обойдется в разы дешевле.

- Кроме того, у нас ремонтная база здесь, на месте полноценный сервис. Сегодня отремонтировать немецкое, итальянское, французское оборудование достаточно проблематично, - отметил руководитель завода.

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