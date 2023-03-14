Полицейские задержали жителя Волновахского района ДНР за убийство

Подозреваемый в убийстве был задержан. Фото: пресс-служба МВД ДНР

Сотрудники сектора уголовного розыска Волновахского районного отдела полиции задержали мужчину 1962 года рождения. Его подозревают в убийстве собственного сына. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Правоохранители установили, что в начале марта к местному жителю в гости приехал сын 1985 года рождения. На протяжении нескольких дней мужчины распивали спиртные напитки. Гость стал требовать у отца денежные средства, что спровоцировало ссору. В ходе конфликта злоумышленник схватил кухонный нож и нанес сыну два удара в область шеи и груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте, — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что материалы дела переданы в следственные органы СУ СК РФ по Донецкой Народной Республике.

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