Строители завершили монолит в строящемся донецком перинатальном центре

Строительство медучреждения в Донецке продолжается

Специалисты завершили строительно монолитных конструкций в будущем перинатальном центре в Донецке. Сдать пятиэтажный объект планируют к концу 2023 года. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— Современный медицинский центр, который возводится по поручению Президента, это шестиэтажное здание площадью 26 500 кв. м. Уже закончен монолит пяти этажей, на объекте работают 515 человек. Строительство перинатального центра планируется завершить до конца 2023 года, — отметил зампред.

Напомним, что этот центр позволит оказывать узкоспециализированную помощь беременным со сложными патологиями и выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов. Ранее жителям Донецка предложили выбрать название для нового центра. Процесс выбора пройдет в интернет-формате, а в середине марта будут известны первые итоги.

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