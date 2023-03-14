Первое донецкое предприятие получило лицензию на разработку и производство лекарств

Жителям других регионов Росси станут доступны товары республиканских производителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Донецкая компания «Центр управления качеством больничной гигиены» первая получила лицензию на разработку и производство лекарственных средств. Это дает возможность предприятию зарегистрировать новые лекарственные средства и снизить себестоимость антисептических средств. Об этом рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Компания специализируется на производстве дезинфицирующих, профессиональных моющих средств, кожных антисептиков, БАД, средств профилактики и комплексной терапии, обладающих антибактериальной и иммуномодулирующей активностью на натуральной основе, а также парфюмерно-косметической продукции и безопасной бытовой химии, — добавил Хоценко.

Председатель подчеркнул, что товары, произведенные в ДНР, должны быть доступными потребителям и в других регионах России.

— Приоритетная задача - расширить географию рынка для наших производителей. Мы активно работаем в этом направлении совместно с коллегами из Минпромторга России и других федеральных ведомств, — добавил он.

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