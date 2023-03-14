В Донецке почтили память мирных жителей, погибших год назад в результате удара «Точкой-У»

К мемориальной табличке возложили цветы. Фото: Кулемзин/ТГ

В Донецке почтили память 22 мирных жителей, которые погибли ровно год назад в результате удара по центру города «Точкой-У». На месте трагедии установили мемориальную табличку. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— 14 марта прошлого года...22 погибших, 33 раненых. Донецк помнит. Скорбит, — добавил он.

Ранее временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики почтил память погибших мирных жителей. Денис Пушилин подчеркнул, что год назад в этот день противник действовал с особым цинизмом, выпустив «Точку-У» с кассетной боеголовкой по центру столицы Республики в обеденный час пик, когда на улице было особенно многолюдно. Лидер Республики добавил, что это лишь одно из многочисленных преступлений киевского режима, а Украина продолжает воевать с мирными жителями Донбасса.

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