В ДНР за год планируют восстановить порядка трех тысяч объектов

Регионы-шефы активно участвуют в восстановлении Республики

Власти Донецкой Народной Республики сообщили о масштабных планах восстановления на 2023 год. В план на этот год внесли более 3000 объектов, включая жилые дома, школы, инженерные сети и другое. Ремонтные работы также коснуться котельных. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Республики Евгений Солнцев.

— В план на этот год внесли более 3000 объектов: дома, школы, детские сады, дороги, инженерные сети. Отремонтируем 20 % котельных. На первый взгляд, немного. Но это самые крупные котельные, охватывающие 60 % жилого сектора, — подчеркнул зампред.

Солнцев отметил, что благодаря ремонту котельных как минимум две трети населения Донецкой Народной Республики сможет провести следующую зиму в нормальных условиях — в квартирах, где есть тепло.

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