В Мариуполе откроют пять новых спортивных площадок

Появление новых площадок и муниципальных бань обсуждалось на совещании с главой Мариуполя. Фото: Могун/ТГ

В Мариуполе планируют установить пять новых спортивных площадок. Они появятся в каждом районе города. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Речь идет о пяти абсолютно новых и современных объектах городской спортивной инфраструктуры, которые уже в этом году появятся в каждом из районов Мариуполя. Такой подарок горожане получат от нашего города-побратима Санкт-Петербурга, — отметил мэр.

Моргун добавил, что в Мариуполе также появятся две муниципальные бани. Власти города рассматривают варианты помещений для их открытия.

— Важно, чтобы это были места с хорошей транспортной развязкой. Предварительно рассматриваем возможность организации новых объектов по оказанию бытовых услуг как в Жовтневом, так и Ильичевском районах города, — подчеркнул глава городской администрации.

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