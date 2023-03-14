В Мариуполе откроют пять новых спортивных площадок

Появление новых площадок и муниципальных бань обсуждалось на совещании с главой Мариуполя. Фото: Могун/ТГ
В Мариуполе планируют установить пять новых спортивных площадок. Они появятся в каждом районе города. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.
— Речь идет о пяти абсолютно новых и современных объектах городской спортивной инфраструктуры, которые уже в этом году появятся в каждом из районов Мариуполя. Такой подарок горожане получат от нашего города-побратима Санкт-Петербурга, — отметил мэр.
Моргун добавил, что в Мариуполе также появятся две муниципальные бани. Власти города рассматривают варианты помещений для их открытия.
— Важно, чтобы это были места с хорошей транспортной развязкой. Предварительно рассматриваем возможность организации новых объектов по оказанию бытовых услуг как в Жовтневом, так и Ильичевском районах города, — подчеркнул глава городской администрации.
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