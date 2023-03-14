«Почта Донбасса» выпустила новую марку в честь 333-летия Макеевки

Новая марка выпущена ограниченным тиражом. Фото: пресс-служба «Почты Донбасса»

«Почта Донбасса» выпустила новую марку в металле в честь 333-летия Макеевки. На марке изображен официальный герб города, которое занимает центральное место в художественной композиции изделия. Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора Донецкой Народной Республики.

— Город-спутник Донецка, крупный центр угледобывающей, металлургической и химической промышленности региона, первый в ДНР Город трудовой доблести — Макеевка — в 2023 году отмечает свое 333-летие. На реверсе марки изображена шахта «Иванъ» Русско-Донецкого Общества на рубеже XIX-XX веков, — отметили в пресс-службе предприятия.

Приобрести новую марку в металле можно в специализированном магазине «Филателия» по адресу г. Донецк, ул. Артема, 72. Марка выполнена из меди, весом в 10 грам и 25 мм в диаметре. Изделие выпущено ограниченным тиражом в 300 экземпляров.

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