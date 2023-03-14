Новый микрорайон в Мариуполе сдадут к концу 2023 года

Город продолжают восстанавливать силами ВСК, региона-шефа и местных жителей

В Мариуполе продолжается строительного нового микрорайона. Шесть девятиэтажных домов в районе проспекта Ленина сдадут к концу года. Рядом строители возведут детский сад и школу. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-строительного комплекса Министерств обороны России.

Один дом полностью завершен по монолитным работам. В двух других уже утепляем фасады, отделываем квартиры. Еще в трех – льем железобетонный каркас. На площадке задействовано 2 тысячи человек и около 200 единиц техники. Работают на объекте и местные жители, все хотят восстановить этот город и видеть его процветающим, — добавили в пресс-службе.

Ранее специалисты ВСК уже сдали в Мариуполе жилой микрорайон на 1011 квартир, республиканский центр МЧС и медицинский комплекс. Продолжается и восстановление поврежденных домов и социальных объектов. В конце марта в городе откроется многопрофильный спортивный центр.

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