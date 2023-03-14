За сутки ВФУ убили двух мирных жителей ДНР, еще 13 ранены

Украинские боевики продолжают убивать мирных жителей Донбасса (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 125 различных боеприпасов, обстреляв Ясиноватую, Донецк, Макеевку и еще ряд населенных пунктов. Под огнем ВФУ погибли два мирных жителя в ранее освобожденной Волновахе. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, а также ранее освобожденных Волновахе и Ольгинке. Повреждены 11 домостроений в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА.На горловском — 5 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм. На волновахском — 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм

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