В ЛНР организовали прием документов на получение российского паспорта еще по пяти адресам

Получить паспорт гражданина РФ для жителей Республики теперь станет проще Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Луганской Народной Республике организовали прием документов на получение паспорта гражданина РФ еще по пяти адресам. Подать документы теперь можно также в двух отделениях миграционный службы и трех пунктах приема заявлений. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ЛНР.

- Подать заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации и в дальнейшем получить его теперь можно еще в пяти пунктах приема заявлений, - заявили там.

Уточняется, что прием документов на получение паспорта РФ осуществляется по следующим адресам:

ОМС Кировского ГОВД МВД ЛНР: Кировск, улица Энгельса, 7;

ОМС Первомайского ГОВД МВД ЛНР: Первомайск, улица Ленина, 53;

Пункт приема заявлений (ППЗ): Антрацит, улица Пушкина, 32а;

ППЗ: пгт Белолуцк, улица 1 Мая, 4;

ППЗ: Свердловск, улица Энгельса, 45.

С полным перечнем подразделений, которые выдают в Республике российские паспорта, можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

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