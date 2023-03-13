В ЛНР стартовала серия просветительских мероприятий «Росликбез»

Мероприятие были организовано при поддержке российской политической партии «Единая Россия». Фото: Пасечник/ТГ

В Луганской Народной Республике вновь началась серия просветительских мероприятий «Росликбез» для представителей власти, предприятий и общественных объединений. Программа должна помочь жителям ЛНР быстрее интегрироваться в российскую правовую систему. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Луганщина интегрируется в российскую социально-экономическую систему на всех уровнях. И в этом процессе важно не только внедрять российские стандарты, но и самим «встраиваться» в новую для нас российскую действительность: понимать как работают законы, какие сложились эффективные практики, какие проблемы уже проявились и как они решались, — отметил Глава.

Леонид Пасечник подчеркнул, что образовательный проект поможет представителям власти, общественникам и предпринимателям понять нюансы российской системы, чтобы в дальнейшем эта информация была воплощена в жизнь и донесена до каждого жителя ЛНР.

— Спасибо «Единой России» за эту значимую для нас практику, которая, убежден, уже в ближайшее время покажет свои результаты, — добавил врио Главы Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР открыли школу волонтеров «Путь Добра»

Она создана для студентов и школьников старших классов (подробнее)