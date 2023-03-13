Глава ДНР призвал органы и ведомства Республики открыть комментарии в соцсетях

Госпаблики должны быстро и понятно отвечать на вопросы населения (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики призвал органы власти и местные администрации наладить коммуникацию с населением Республики через госпаблики в соцсетях. Во «Вконтакте» уже присутствуют все администрации, министерства и ведомства. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— В сентябре прошлого года поставил задачу Правительству и местным администрациям наладить коммуникацию с населением через госпаблики и предоставлять оперативные ответы на обращения. Часть этой работы уже выполнена. Сегодня представленность администраций городов и районов, министерств и ведомств ДНР в соцсетях составляет: «ВКонтакте» – 100%, «Одноклассники» – 96,2%, — отметил врио Главы.

Денис Пушилин подчеркнул, что не во всех госпабликах есть возможность оставлять комментарии. Они отключены, в частности, на страницах министерства информации, министерства доходов и сборов, МЧС и ряда других.

— Оставлять комментарии в ВК пользователи могут во всех сообществах администраций городов и районов ДНР, кроме Дебальцево, где комментарии закрыты. В ОК комментарии закрыты в администрациях Донецка и Углегорска. Возможность оставлять комментарии в ВК имеют пользователи 21 из 26 сообществ республиканских органов исполнительной власти, — подчеркнул лидер Республики.

Десни Пушилин, что =комментарии должны быть обязательно открыты, а срок ответа на вопрос — минимальным.

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