«Почта Донбасса» начала принимать заявления на оформление российского паспорта

График работы отделения на Главпочтамте — с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Перерыв — с 12 до 13 часов. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике открылись дополнительные офисы Миграционной службы на базе двух отделений «Почты Донбасса». В них можно подать заявление на оформление паспорта Российской Федерации. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

— По-прежнему часть людей предоставляют не полный пакет документов. В частности, не делают переводы. Перевод паспорта Украины и других документов на украинском языке — обязателен. Перевод можно осуществить самостоятельно дома, без нотариального заверения, — подчеркнула сотрудница службы.

Одно из отделений Миграционной службы появилось в Главпочтамте Донецка. Прием документов ведут шесть сотрудников, еще трое занимаются дактилоскопией и фотографированием. Каждый сотрудник сможет принимать по 30-45 человек в день.

Напомним, что ранее в ДНР заявили об открытии дополнительных отделений МФЦ с 13 марта. Они появятся в Донецке, Горловке и Ясиноватой.

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