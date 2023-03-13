Школьники из ДНР станут участниками всероссийского проекта «Педагог России»

Школьников ждут незабываемые впечатления и новые знакомства. Фото: пресс-службе Минобрануки ДНР

Восемь одаренных и талантливых школьников из Донецкой Народной Республики отправятся на всероссийский фестиваль «Педагог России», который пройдет на базе всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

— Ребята станут участниками Всероссийского фестиваля «Педагог России», познакомятся с программой внеурочной деятельности «Я-ТЫ-ОН-ОНА-ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА» и создадут проекты по направлениям, соответствующим трекам программы. Их ждут незабываемый отдых, яркие впечатления, новые знакомства, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что поездку на фестиваль организовало министерство образования и науки Республики. Школьники выехали в Краснодарский край еще 9 марта.

Тем временем в ЛНР из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) учащихся перевели на дистанционное обучение. Образовательный процесс остановлен в 10 учреждениях.

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