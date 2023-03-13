Карантин объявлен еще в ряде подсобных хозяйств ДНР

Карантин введен на срок до 60 дней Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указ о введении карантина в двух подсобных хозяйствах на территории ДНР. Указ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Распоряжением врио Главы ДНР №43 от 13 марта 2023 года на территории личного подсобного хозяйства объявлен карантин по бешенству с 17 февраля 2023 года сроком на 60 календарных дней. Хозяйство расположено в Докучевске, — сказано в документе.

Указом также введен карантин на территории подсобного хозяйства в селе Песчаное Старобешевского района ДНР. Карантин установлен с 1 марта сроком на 60 дней и связан с бешенством.

Напомним, что ранее в ДНР уже был введен карантин в 15 подсобных хозяйствах и аграрных предприятиях города Тельманово и села Гранитное, а также на территории свалки в селе Луково Тельмановского района. В Старобешевском районе карантин объявили в одном подсобном хозяйстве и охотничьих угодьях села Новоселовка.

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