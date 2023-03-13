В Волновахском районе ДНР частично возобновили пассажирские перевозки

Уцелевшие автобусы уже вышли на маршрут. Фото: ДАН

В Волновахском районе Донецкой Народной Республики частично восстановлено движение пассажирского транспорта после обстрела автобусного парка. Об этом сообщил глава администрации района Константин Зинченко.

— После обстрела автопарка мы смогли запустить только два автобусных маршрута. Это маршрут № 2, он ездит по городу, и автобус «Свободное-Донское-Дмитриевка-Волноваха», — отметил мэр.

Напомним, что автобусный парк Волновахи серьезно пострадал в результате обстрела вооруженными формированиями Украины 9 марта. Украинские боевики открыли огонь по автопарку и повредили 18 из 20 автобусов, шесть из них было уничтожено полностью. Во время обстрела пострадали также боксы и территория автопарка. Эти машины обеспечивали пригородное и междугороднее пассажирское сообщение в районе. В результате обстрела пассажирское движение в районе было полностью парализовано на несколько дней.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Киевском районе Донецка

Они получили легкие ранения (подробнее)