Спасатели МЧС ЛНР потушили пожар в магазине стройматериалов в Ровеньках

Соседние магазины удалось уберечь от пожара. Фото: пресс-служба МЧС ЛНР

Сотрудники МЧС Луганской Народной Республики ликвидировали возгорание в магазине строительных материалов, расположенном в населенном пункте Ровеньки. Спасателям удалось отстоять рядом расположенные модули. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

— К месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части №10, пожарно-спасательного поста №30 (г. Ровеньки), профессиональной пожарной части №45 (пос. Ясеновский). Огнем была полностью охвачена крыша пл. 325 кв. м. Тушение осложнялось большой пожарной нагрузкой, — отметили в МЧС.

Сейчас спасатели разбирают обрушившиеся конструкции магазина. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Ведомстве добавили, что сообщение о пожаре поступило в 06:50 утра. К 9:20 возгорание было локализовано.

Тем временем что порядка шести тысяч абонентов остались без электроснабжения в ЛНР в результате аварий на линиях электропередачи. Специалисты уже приступили к ремонту.

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