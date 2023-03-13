Около шести тысяч абонентов остались без электроснабжения в нескольких районах ЛНР

Специалисты уже приступили к ремонту повреждений. Фото: Минугля и энергетики ДНР

В результате аварий на линиях электропередачи порядка шести тысяч абонентов остались без электроснабжения в Меловском, Лугутинском, Краснодонском и других районах Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

— В результате аварийных отключений ЛЭП в Лутугинском районе без электричества остались 737 абонентов в поселке городского типа (пгт) Юрьевка; в Краснодонском районе — 238 абонентов в населенных пунктах Орджоникидже и Мирный, 133 абонента в пгт Новосветловка; в Свердловском районе — 328 абонентов в Свердловске, 90 — в пгт Шахтерское, 123 — в селе Матвеевка, — рассказали в спасательном ведомстве.

В МЧС Республики подчеркнули, что в Меловском районе в результате аварийного отключения ВЛ (воздушной линии) 35 кВ без электроснабжения потребители в населенных пунктах: Меловое, Травневое, Брусовка, Великоцк, Бондаревка, Зориновка, Алексеевка — 3 137 абонентов. В Антрацитовском районе без света 735 абонентов, а в Красном Луче — 247 абонентов, 150 абонентов — в Ирмино.

Восстановить электроснабжение в населенных пунктах планируют 13 марта.

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