Полиция изъяла более 30 тысяч бутылок алкоголя сомнительного качества в Мариуполе

Изъятую продукцию отправили на экспертизу. Фото: МВД ДНР

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Донецкой Народной Республике изъяли порядка 30 000 бутылок алкоголя в одном из магазинов Мариуполя. Этикетки на продукции вызывали сомнения в ее качестве. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

— На некоторых бутылках этикетки вызывали сомнение в подлинности, на них отсутствовала такая важная информация, как сведения о производителе, — рассказали в ведомстве.

В МВД Республики добавили, что после окончания следственных действий его материалы будут направлены в судебные органы для решения вопроса об уничтожении изъятой продукции и привлечении виновных лиц к ответственности. Наказание по статье 171.1 УК РФ предусматривает лишения свободы на срок до шести лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

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