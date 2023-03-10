В новом общежитии Мариуполя могут разместить до 900 человек

Сейчас строители завершают отделочные работы в здании. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе продолжаются восстановительные работы в здании «Азовгипромез», которое переоборудовали под нужды маневренного фонда для горожан, оставшихся без жилья. Уже сейчас в него могут заселиться до 900 человек. Об этом рассказал глава администрации города Олег Моргун.

— Строители из города-побратима полностью закрыли тепловой контур, завершают внутренние отделочные работы. В новом общежитии в центре города уже могут разместиться 900 мариупольцев, для которых созданы современные комфортные условия проживания, — добавил мэр.

Моргун отметил, что территорию вокруг общежития также благоустроят. Возле него появится уютный сквер для отдыха детей и взрослых. На первых этажах здания планируется открытие востребованных социальных объектов. Власти сейчас рассматривают различные варианты.

Тем временем в Мариуполе анонсировали открытие многопрофильного спортивного центра. В нем можно будет проводить полноценные тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу, футзалу и боксу

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