Фонд развития промышленности ЛНР окажет помощь 17 предприятиям Республики

ФРП будет стимулировать рост промышленных предприятий ЛНР

Министерство промышленности и торговли Луганской Народной Республики завершает формирование Фонда развития промышленности. Он будет оказывать поддержку предприятиям Республики. Работа с первыми 17 компаниями начнется уже весной 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли ЛНР Леонид Белов.

— В течение ближайшего месяца будет создан Региональный фонд развития промышленности. Через него будет оказываться поддержка промышленным предприятиям Республики, чтобы стимулировать их рост. В прошлом году проделана большая работа, и у нас уже есть около 17 компаний, которые получат помощь от государства в числе первых, — рассказал Белов.

Замминистра добавил, что первые транши предприятия получат уже в мае. В рамках программы можно получить субсидию на льготных условиях до 100 миллионов рублей под 1–3 % годовых на срок до 5 лет на условиях софинансирования. Кроме того, предприятия имеют право не погашать тело займа в течение двух лет.

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