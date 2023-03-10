Госбанк ЛНР продлил срок действия пластиковых карт до конца 2023 года

Пользоваться картами банка можно до конца декабря 2023 года. Фото: пресс-служба Госбанка ЛНР

Государственный банк Луганской Народной Республики продлил срок действия пластиковых карт до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

— Государственный банк ЛНР информирует клиентов о продлении срока действия зарплатных, стипендиальных, пенсионных, социальных и регрессных карт до 31 декабря 2023 года, — отметили в Правительстве Республики.

Напомним, что ранее в освобожденном Старобельске открылось отделение ЦМРБанка. Его сотрудники помогут жителям быстро адаптироваться к работе в правовом поле РФ. Отделение банка находится по адресу: улица Центральная, 34. Клиенты смогут воспользоваться привычными банковскими услугами и сервисами для бизнеса, такими как открытие счета или подключение к системе «Интернет-банк», оплата товаров и услуг, оформление депозита или взятие кредита, осуществление денежных переводов.

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