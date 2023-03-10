Шахта «Комсомолец Донбасса» начала разработку новой угольной лавы

Работа над новой лавой рассчитана на 19 месяцев. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Разработка новой угольной лавы длиной порядка 250 метров началась в шахте «Комсомолец Донбасса». Она стала первой лавой, запущенной в 2023 году на государственных угледобывающих предприятиях. Ежесуточно горняки планируют добывать порядка 1000 тонн «черного золота». Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

— Очистной фронт рассчитан на работу порядка 19 месяцев. Новую лаву будет отрабатывать участок по добыче угля №5 под руководством начальника Сергея Цымбалюка и бригадира Юрия Москала, — отметили в минугля.

В пресс-службе добавили, что новая лава станет пятым действующим очистным забоем шахты.

Шахта «Комсомолец Донбасса» была введена в эксплуатацию в 1980 году, добывает уголь марок «А» (антрацит) и «Т» (тощий). Основной потребитель угля — Старобешевская теплоэлектростанция.

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