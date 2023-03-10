Повышение пенсионного возраста в ДНР пройдет поэтапно до 2027 года

Изменения пенсионного возраста будут вводится поэтапно до 2027 года. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике будут поэтапно повышать пенсионный возраст. К 2027 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда ДНР.

— В ДНР повышение пенсионного возраста будет поэтапным. В 2023 году женщины выйдут на пенсию 55 лет 6 месяцев, мужчины — 60 лет 6 месяцев. В 2024 году пенсионный возраст женщин будет составлять 56 лет 6 месяцев, мужчин — 61 год 6 месяцев. К 2025 году нормой выхода на пенсию для женщин станет 58 лет, для мужчины — 63 года. В 2026 году пенсионный возраст женщин составит 59 лет, а мужчин — 64 года, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что к 2027 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — 65 лет. Эта норма утверждена постановлением Правительства ДНР от 9 марта 2023 года.

Напомним, что процесс повышения пенсионного возраста в России начался еще в 2018 году. В Республике этот процесс был запущен с принятием Федерального закона № 17-ФЗ от 17 февраля 2023 года.

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